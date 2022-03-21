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Зеленский об ультиматумах РФ: Физически не сможем выполнить – только если нас уничтожить

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 18:27
Зеленский об ультиматумах РФ: Физически не сможем выполнить – только если нас уничтожить - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что никакие российские ультиматумы не приведут к завершению войны, а Россия сможет заполучить украинские территории только путем полного уничтожения людей. Об этом он сказал в интервью европейским общественным вещателям, отрывок из которого опубликовало Суспільне.

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Комментируя заявления о том, что РФ выдвигает ультиматум с рядом пунктов, которые Украина якобы должна выполнить, и тогда якобы закончится война, Зеленский сказал, что это неправильно и не приведет ни к какому результату, и ни на какой ультиматум не пойдут ни украинские власти, ни народ.

"Ультиматум не сможет выполнить Украина, вот и все. Просто мы не сможем это. Физически. Мы потеряли людей… То есть как ты это можешь сделать?.. То есть нужно нас всех уничтожить – тогда их ультиматум будет автоматически выполнен", – сказал президент.

Он объяснил, что если, например, оккупанты хотят получить Харьков, Киев, Мариуполь либо любой другой населенный пункт – ни жители этих городов, ни власти не смогут на это согласиться, и это можно наблюдать уже сейчас во временно оккупированных населенных пунктах.

"Мы даже видим это в оккупированных городах – Мелитополе, Бердянске. Когда они (российские войска, – ред.) заходили – люди не отдают (территорию, – ред.). Они поднимают флаг (российский, – ред.) – люди снимают. Они убили человека – да, люди спрятались, но ночью пришли и сняли флаг. Что вы хотите? Всех нас уничтожить. Потому я и ответил: мы можем выполнить ультиматум только когда нас не будет", – заявил Зеленский.

Полная версия интервью выйдет сегодня вечером.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война ультиматум
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