Зеленский: Обстрел Святогорской лавры должен побудить УПЦ МП к более решительным выводам

Президент Владимир Зеленский заявил, что обстрел российскими оккупантами Святогорской лавры, в результате чего сгорел Всехсвятский скит, должен побудить УПЦ МП к "более решительным выводам и к четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии". Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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Президент напомнил, что Святогорская лавра относится к УПЦ МП, "которую в Москве по-прежнему считают связанной с Русской православной церковью". "Даже это не останавливает российскую армию", – отметил он.

Зеленский сказал, что за время полномасштабной войны российскими обстрелами уже разрушены или повреждены 113 церквей.

"Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита. Но на самом деле ничего интересного. Они очень предсказуемы. Обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорье прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия", – сказал Зеленский.

"Считаю, что и это вранье пропагандистов, и этот обстрел, и поддержка православными иерархами в России агрессии против Украины – все это должно побудить Украинскую православную церковь к выводам. К более решительным выводам и к четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии", – добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что обстрел лавры свидетельствует о том, что России не место в ЮНЕСКО.

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Вадим Ребрина

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