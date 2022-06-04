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Зеленский об ударе по Святогорской лавре: Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 18:41
Зеленский об ударе по Святогорской лавре: Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают - Фото
Скриншот из видеозаписи

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел оккупантами Святогорской лавры Московского патриархата в Донецкой области. Он заявил, что оккупанты точно знали, куда стреляют, и знали, что там укрывались от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей.

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"Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия", – написал Зеленский.

Он отметил, что ранее на этой неделе российские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры, в результате чего четверо человек погибли, еще четверо – тяжело ранены.

"Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей... Им безразлично, что именно превращать в руины", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что 31 мая Верховная Рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации.

"Ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?" – заявил Зеленский.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский обстрел святогорская лавра
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