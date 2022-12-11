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Зеленский обсудил с Макроном поддержку Украины в сфере обороны и энергетики

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 15:24
Зеленский обсудил с Макроном поддержку Украины в сфере обороны и энергетики - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил с ним вопросы взаимодействия двух стран, в том числе в сфере обороны и энергетической устойчивости Украины.

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Зеленский и Макрон "синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже", а также "обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество в сфере обороны и энергетической стабильности Украины".

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский эмманюэль макрон телефонный разговор
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