Зеленский обсудил с Макроном поддержку Украины в сфере обороны и энергетики
11.12.2022, 15:24
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)
Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил с ним вопросы взаимодействия двух стран, в том числе в сфере обороны и энергетической устойчивости Украины.
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Зеленский и Макрон "синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже", а также "обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество в сфере обороны и энергетической стабильности Украины".
- 3 декабря 2022 года Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
- 8 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "попытка использовать спорт для обеления военных преступлений вызывает отвращение" в ответ на озвученное президентом МОК мнение Макрона, что в парижской Олимпиаде должны участвовать все страны, "включая воюющие".
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