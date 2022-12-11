Зеленский обсудил с Макроном поддержку Украины в сфере обороны и энергетики

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил с ним вопросы взаимодействия двух стран, в том числе в сфере обороны и энергетической устойчивости Украины.

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Зеленский и Макрон "синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже", а также "обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество в сфере обороны и энергетической стабильности Украины".

3 декабря 2022 года Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

8 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "попытка использовать спорт для обеления военных преступлений вызывает отвращение" в ответ на озвученное президентом МОК мнение Макрона, что в парижской Олимпиаде должны участвовать все страны, "включая воюющие".

Сергій Бережний

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