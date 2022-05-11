Зеленский обсудил с Шольцем новые санкции против России и военную помощь Украине
11.05.2022, 23:25
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)
Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем новые санкции против России. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
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"Говорил сегодня и с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об оборонной помощи Украине, энергетическом взаимодействии и новых санкциях. Новых – против России. Шаг за шагом делаем все, чтобы именно агрессору было больнее всего от агрессии", – сказал президент.
- Вечером 8 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов – он нацелен на торговлю.
- В тот же день о введении новых санкций против России объявили США. Они коснутся крупнейших российских телеканалов (Первый, Россия и НТВ), а также 2600 человек из России и Беларуси, которым будет запрещен въезд на территорию США.
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