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Зеленский обсудил с Шольцем новые санкции против России и военную помощь Украине

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11.05.2022, 23:25
Зеленский обсудил с Шольцем новые санкции против России и военную помощь Украине - Фото
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем новые санкции против России. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

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"Говорил сегодня и с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об оборонной помощи Украине, энергетическом взаимодействии и новых санкциях. Новых – против России. Шаг за шагом делаем все, чтобы именно агрессору было больнее всего от агрессии", – сказал президент.

  • Вечером 8 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов – он нацелен на торговлю. 
  • В тот же день о введении новых санкций против России объявили США. Они коснутся крупнейших российских телеканалов (Первый, Россия и НТВ), а также 2600 человек из России и Беларуси, которым будет запрещен въезд на территорию США. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции олаф шольц
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