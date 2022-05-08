США вводят новые санкции против России. Они коснутся российских медиа и 2600 человек

Соединенные Штаты Америки в воскресенье объявили о введении новых санкций против России. Они коснутся крупнейших российских телеканалов (Первый, Россия и НТВ), а также 2600 человек из России и Беларуси, которым будет запрещен въезд на территорию США. Об этом сообщается на сайтах Белого дома на министерстве финансов США.

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В обновленный "черный список" вошли восемь топменеджеров Сбербанка, 27 топменеджеров Газпромбанка, Московский индустриальный банк с дочерними компаниями, оружейная фирма Промтехнология (ТМ Орсис), семь судоходных и одна буксировочная компания.

Запрещается экспорт в Россию ядерных материалов и ряда промышленного оборудования.

Американским гражданам и частным лицам с 7 июня будет запрещено предоставлять бухгалтерскую или консалтинговые услуги, а также услуги по созданию трастов или компаний.

"Наши беспрецедентные санкции уже наносят огромный ущерб российской экономике, а экспортные омедления лишили Россию доступа к критически важным технологиям и цепочкам поставок, необходимых для поддержки его военных амбиций. Ожидается, что война Путина уничтожит экономические достижения России за последние 15 лет... Все эти расходы со временем будут усиливаться все больше и больше", – пообещали в Белом доме.

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Андрей Водяный

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