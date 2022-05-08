UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США вводят новые санкции против России. Они коснутся российских медиа и 2600 человек

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 20:08
США вводят новые санкции против России. Они коснутся российских медиа и 2600 человек - Фото
Фото: пресс-служба Белого дома

Соединенные Штаты Америки в воскресенье объявили о введении новых санкций против России. Они коснутся крупнейших российских телеканалов (Первый, Россия и НТВ), а также 2600 человек из России и Беларуси, которым будет запрещен въезд на территорию США. Об этом сообщается на сайтах Белого дома на министерстве финансов США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В обновленный "черный список" вошли восемь топменеджеров Сбербанка, 27 топменеджеров Газпромбанка, Московский индустриальный банк с дочерними компаниями, оружейная фирма Промтехнология (ТМ Орсис), семь судоходных и одна буксировочная компания.

Запрещается экспорт в Россию ядерных материалов и ряда промышленного оборудования.

Американским гражданам и частным лицам с 7 июня будет запрещено предоставлять бухгалтерскую или консалтинговые услуги, а также услуги по созданию трастов или компаний.

"Наши беспрецедентные санкции уже наносят огромный ущерб российской экономике, а экспортные омедления лишили Россию доступа к критически важным технологиям и цепочкам поставок, необходимых для поддержки его военных амбиций. Ожидается, что война Путина уничтожит экономические достижения России за последние 15 лет... Все эти расходы со временем будут усиливаться все больше и больше", – пообещали в Белом доме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин не должен победить". Заявление лидеров G7 по итогам встречи с Зеленским .

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США санкции против рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 