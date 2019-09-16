Зеленский объяснил, что ждет от миссии ОБСЕ в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский ожидает от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что верификация при мониторинге наблюдателей в Донбассе "будет честной и мощной". Об этом он заявил сегодня на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"По поводу ожиданий от миссии ОБСЕ... Мы ожидаем одного - что верификация будет честной и мощной. Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел, каждую жизнь наших украинских граждан. Самое главное для меня - чтобы граждане Украины, Европы, России видели, что реально происходит. Я хочу, чтобы все знали правду", - сказал Зеленский.

Также он выразил желание, чтобы зафиксированные ОБСЕ нарушения транслировались всеми СМИ во всех странах мира. "И чтобы миссия ОБСЕ берегла себя, они нам нужны", - добавил он.