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Зеленский объяснил, что ждет от миссии ОБСЕ в Донбассе

Зеленский объяснил, что ждет от миссии ОБСЕ в Донбассе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
16.09.2019, 14:14

По словам президента, Украина хочет, что наблюдатели ОБСЕ фиксировали каждое нарушение и берегли себя

Президент Владимир Зеленский ожидает от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что верификация при мониторинге наблюдателей в Донбассе "будет честной и мощной". Об этом он заявил сегодня на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"По поводу ожиданий от миссии ОБСЕ... Мы ожидаем одного - что верификация будет честной и мощной. Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел, каждую жизнь наших украинских граждан. Самое главное для меня - чтобы граждане Украины, Европы, России видели, что реально происходит. Я хочу, чтобы все знали правду", - сказал Зеленский.

Также он выразил желание, чтобы зафиксированные ОБСЕ нарушения транслировались всеми СМИ во всех странах мира. "И чтобы миссия ОБСЕ берегла себя, они нам нужны", - добавил он.

  • 14 сентября сообщалось, что глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что для имплементации минских договоренностей необходимо использовать "формулу Штайнмайера".

 

 

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Владимир Зеленский обсе Зузана Чапутова Мирослав Лайчак
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