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Глава ОБСЕ поддержал "формулу Штайнмайера" для Донбасса

Глава ОБСЕ поддержал "формулу Штайнмайера" для Донбасса - Фото
Мирослав Лайчак (фото - ЕРА)
14.09.2019, 16:45

Мирослав Лайчак назвал "форулу Штайнмайера" "пособием, как правильно читать Минск"

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что для имплементации минских договоренностей необходимо использовать "формулу Штайнмайера". Об этом он сказал в ходе панели на Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент LIGA.net.

"У Украины есть минские договоренности. Нам нужны инструменты для него – это нормандский формат и трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ. Чего не хватает, так это политической воли и желания выполнять минские договоренности. Мы видели, как стороны показывали друг на друга и обвиняли в отсутствии прогресса. Теперь при президенте Зеленском мы видим другое, что есть желание", - заявил глава ОБСЕ.

В качестве примера позитивных сдвигов Лайчак вспомнил последний обмен пленными, а также разведение сил в Станице Луганской. Председатель ОБСЕ считает, что для выполнения Минска необходимо использовать "формулу Штайнмайера".

"У нас есть пособие, как правильно читать Минск – это план Штайнмайера. Я думаю, что это хорошая база для продолжения работы", - резюмировал он.

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Донбасс обсе формула штайнмайера Мирослав Лайчак
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