Зеленский объявил об освобождении поселка Чкаловское в Харьковской области
11.09.2022, 11:08
Фото: пресс-служба Офиса президента
Президент Владимир Зеленский объявил об освобождении поселка Чкаловское в Харьковской области.
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"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", – говорится в соцсетях президента.
Чкаловское находится на дороге Р-07 между Чугуевым и Купянском.
- Генеральный штаб ВСУ только утром 11 сентября подтвердил, что Силы обороны зашли в Купянск.
- 10 сентября Зеленский сообщил, что воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны уволили Василенково и Артемовку Харьковской области.
- Официальных подтверждений освобождения Изюма пока нет.
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