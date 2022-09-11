Президент Владимир Зеленский объявил об освобождении поселка Чкаловское в Харьковской области.

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"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", – говорится в соцсетях президента.

Чкаловское находится на дороге Р-07 между Чугуевым и Купянском.

Генеральный штаб ВСУ только утром 11 сентября подтвердил, что Силы обороны зашли в Купянск.

10 сентября Зеленский сообщил, что воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны уволили Василенково и Артемовку Харьковской области.

Официальных подтверждений освобождения Изюма пока нет.

Андрій Водяний

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