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Зеленский объявил об освобождении поселка Чкаловское в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 11:08
Зеленский объявил об освобождении поселка Чкаловское в Харьковской области - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский объявил об освобождении поселка Чкаловское в Харьковской области.

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"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", – говорится в соцсетях президента.

Чкаловское находится на дороге Р-07 между Чугуевым и Купянском.

Зеленский объявил об освобождении поселка Чкаловское в Харьковской области
  • Генеральный штаб ВСУ только утром 11 сентября подтвердил, что Силы обороны зашли в Купянск.
  • 10 сентября Зеленский сообщил, что воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны уволили Василенково и Артемовку Харьковской области.
  • Официальных подтверждений освобождения Изюма пока нет.
Андрій Водяний
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харьковская область война контрнаступление
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