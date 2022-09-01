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Зеленский ожидает от нового правительства Израиля присоединения к санкциям против России

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 16:42
Зеленский ожидает от нового правительства Израиля присоединения к санкциям против России - Фото
Флаг Израиля (иллюстративное фото)

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом призвал его присоединиться к международным санкциям в отношении России. Об этом президент сообщил в Twitter.

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"Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к санкциям против России и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии РФ", – написал Зеленский.

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский Израиль санкции против россии яир лапид
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