Зеленский ожидает от нового правительства Израиля присоединения к санкциям против России

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом призвал его присоединиться к международным санкциям в отношении России. Об этом президент сообщил в Twitter.

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"Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к санкциям против России и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии РФ", – написал Зеленский.

В конце июля, после того как Минюст России потребовал через суд ликвидировать Еврейское агентство по репатриации в Москве, в Израиле заговорили о возможности отказа от нейтральной позиции в отношении российско-украинской войны.

Сергій Бережний

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