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Зеленский ответил на петицию о пожизненном для чиновников за коррупцию во время войны

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21.04.2023, 21:10
Зеленский ответил на петицию о пожизненном для чиновников за коррупцию во время войны - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения. Глава государства сообщил, что направил высказанные в петиции предложения в Верховную Раду.

Петиция была обнародована 13 февраля и набрала более 27 000 подписей. Автор петиции Богдан Тарасюк написал: "Во время войны государственные служащие, которые обворовывают население нашего государства и наживаются на крови наших Героев, должны сидеть пожизненно. Надеюсь, что данный вид наказания приостановит разворовывание и наживу на жизнях наших воинов".

В ответе на петицию Зеленский отметил, что именно Уголовный кодекс Украины определяет, какие общественно опасные деяния являются уголовными правонарушениями, и какие наказания применяются к лицам, совершившим их.

Однако он подчеркнул, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта об усилении уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения. Речь идет о законопроектах №9029 и №9049 – в статусе указано, что они оба сейчас обрабатываются в комитете.

В ответе на петицию говорится, что такие вопросы находятся в компетенции парламента, а президент подписывает закон или возвращает для повторного рассмотрения.

"В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при обработке соответствующих законопроектов", – добавил Зеленский.

  • В середине января Зеленский ответил на две петиции против "живодерского" законопроекта – обратился к Шмыгалю. 7 февраля данный законопроект был снят с рассмотрения.
  • 2 февраля Зеленский ответил на петицию, в которой предлагалось лишить мандатов нардепов, избранных от ОПЗЖ. Президент обратился к руководству Рады с просьбой обработать такое предложение.
Оксана Житнюк
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коррупция Владимир Зеленский петиция пожизненное заключение военное положение
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