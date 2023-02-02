Петиция о лишении мандатов нардепов от ОПЗЖ – Зеленский передал вопрос руководству Рады

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагалось лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Президент сообщил, что обратился к руководству Верховной Рады с просьбой проработать такое предложение.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Петиция была опубликована 9 января и собрала более 37000 голосов. Ее авторы предлагали президенту выйти с законодательной инициативой о лишении мандатов народных депутатов из бывшей партии ОПЗЖ.

В ответе на петицию Зеленский перечислил уже предусмотренные законодательством основания и процедуры лишения мандатов депутатов Верховной Рады и отметил, что в ряде случаев эти процедуры в отношении нардепов от бывшей ОПЗЖ уже были применены.

В частности, 13 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Украины Александра Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука.

Президент также сообщил, что обратился к спикеру Верховной Рады

Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в петиции

предложения.

В ноябре 2022 года петиция о лишении мандатов всех депутатов от ОПЗЖ в Верховной Раде набрала более 25 000 подписей. Зеленский ее рассмотрел и также передал спикеру Рады.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.