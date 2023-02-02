Зеленский ответил на петицию с призывом ветировать уже подписанный закон "о дезертирстве"

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ветировать уже подписанный им на прошлой неделе законопроект №8271 об ужесточении ответственности для военнослужащих. В ответе на петицию глава государства подчеркнул, что на принятии закона настаивали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командиры.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский заявил, что залогом боеспособности подразделений ВСУ и будущей победы является в том числе соблюдение военной дисциплины.

"Подписанный мной закон <…> направлен на улучшение состояния военной дисциплины и правопорядка во время несения военной службы, повышение боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи по защите Отечества", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что подписывал закон, учитывая позицию Залужного и командиров воинских частей, которые считают, что это позволит не только усилить ответственность за правонарушения в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава.

Зеленский подчеркнул, что для усовершенствования механизма применения к военнослужащим ответственности он попросил Кабмин дополнительно проработать поднятый вопрос.

Он добавил, что наказание за совершенные правонарушение должно применяться с учетом индивидуального характера юридической ответственности, степени тяжести совершенного правонарушения, принципов справедливости и верховенства права.

15 декабря была опубликована петиция с призывом к Зеленскому ветировать законопроект. В течение суток она набрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения. К моменту ответа Зеленского на петицию она набрала почти 35 000 подписей.

24 января Зеленский подписал законопроект 8271.

Читайте также: Больше ответственности за нарушения для ВСУ. Аргументы за и аргументы против

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.