Зеленский ответил на петицию с требованием вернуть Супрун в МОЗ

Уляна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию с требованием вернуть Уляну Супрун на должность главы Минздрава отметил, что министром здравоохранения решением Рады назначен Максим Степанов. Ответ президента опубликован на сайте ОП.

Он поблагодарил тем, что подписал петицию, "за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в этот чрезвычайно сложное для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19".

"В то же время сообщаю, что постановлением Верховной Рады от 30 марта 2020 № 550 министром здравоохранения назначен Максим Степанов", - говорится в ответе Зеленского.

Он также напомнил, что с 1 апреля 2020 в Украине в соответствии с законом о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи.

"В свою очередь министр здравоохранения М.В.Степанов приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы..." - сказано в ответе.

29 марта петиция о возвращении Супрун на должность главы Министерства здравоохранения набрала на сайте президента 25 000 подписей, необходимых для ее рассмотрения.