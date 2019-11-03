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Зеленский поблагодарил инженерные войска за службу

Зеленский поблагодарил инженерные войска за службу - Фото
Владимир Зеленский в Золотом (Фото: пресс-служба президента)
03.11.2019, 11:25

Сегодня отмечается День инженерных войск

Президент Владимир Зеленский поблагодарил личный состав инженерных войск за героизм и верность народу Украины. Об этом говорится в поздравлении главы государства воинам и ветеранам инженерных войск по случаю их профессионального праздника, опубликованном на сайте президента.

По его словам, на сегодня этот мощный род войск способен качественно выполнять задачи инженерного обеспечения во всех видах боя.

"Ежедневно находясь на грани риска, вы самоотверженно разминируете тысячи квадратных километров украинской земли, возводите фортификационное оборудование боевых позиций, создаете надежные полосы инженерных заграждений", - сказал Зеленский.

Также глава государства отметил важность помощи инженерных войск местному населению в восстановлении инфраструктуры городов и сел Донбасса, разрушенной российским агрессором.

"Благодаря вашей работе сохранена жизнь многих украинских воинов и мирных жителей.

В этот день мы в скорби склоняем головы, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память. Спасибо личному составу инженерных войск за героизм и верность народу Украины. Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу", - сказал президент.

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Владимир Зеленский инженерные войска праздник армия
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