Президент подписал закон, облегчающий военным увольнение в запас

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №8169, который уточняет положения Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части порядка исполнения гражданами воинского долга и прохождения ими военной службы и службы в военном резерве.

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Согласно подписаннім поправкам, военнослужащие, которые во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев, могут быть уволены в запас.

Как отмечают в Минобороны, изменения обусловлены необходимостью привести положения закона в соответствие с Уставами Вооруженных Сил Украины, законами "О профессиональном высшем образовании" и "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании".

Другой задачей было разделить действия закона в мирное время и на особый период, в том числе в периоды проведения мобилизации, действия военного положения и состояния войны.

28 июня Верховная Рада приняла законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения, который должен исправить закон о возврате выплат 30 000 грн.

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