Президент підписав закон, який полегшує військовим звільнення в запас

Президент Володимир Зеленський підписав Закон №8169, який уточнює положення Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" в частині порядку виконання громадянами військового обов'язку та проходження ними військової служби та служби у військовому резерві.

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Згідно з підписаними поправками, військовослужбовці, які під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з переглядом через 6-12 місяців, можуть бути звільнені у запас.

Як зазначають у Міноборони, зміни обумовлені необхідністю привести положення закону у відповідність до Статутів Збройних Сил України, законів "Про професійну вищу освіту" та "Про професійну (професійно-технічну) освіту".

Іншим завданням було розділити дії закону у мирний час та на особливий період, зокрема на періоди проведення мобілізації, дії воєнного стану та стану війни.

28 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9342 про доплати військовим під час воєнного стану, який має виправити закон про повернення виплат 30 000 грн.

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