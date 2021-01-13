Зеленский подписал указ и отправляет миротворцев в Косово. До двух человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении военных ВСУ для участия Украины в миссии Организации объединенных наций по делам временной администрации в Косово. До двух человек. Указ опубликован на сайте президента.

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"Постановляю: направить в Республику Сербия для участия Украины в миссии ООН по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 2 человек", – говорится в тексте указа.

В документе говорится, что военнослужащих ВСУ в миссии ООН по делам временной администрации в Косово будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

СПРАВКА. Провозглашение независимости Косово от Сербии произошло в феврале 2008 года. Украина не признает государство Косово, придерживаясь принципа безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в международно-признанных границах. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

5 сентября 2020 года Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений.

Украина признает паспорта Косово, хотя и не признала его как независимое государство.

Наталия Медведева

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