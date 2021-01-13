Зеленский подписал указ и отправляет миротворцев в Косово. До двух человек
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении военных ВСУ для участия Украины в миссии Организации объединенных наций по делам временной администрации в Косово. До двух человек. Указ опубликован на сайте президента.
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"Постановляю: направить в Республику Сербия для участия Украины в миссии ООН по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 2 человек", – говорится в тексте указа.
В документе говорится, что военнослужащих ВСУ в миссии ООН по делам временной администрации в Косово будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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- Украина признает паспорта Косово, хотя и не признала его как независимое государство.
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