Зеленский подписал указ о территориях РФ, где исторически жили украинцы – полный текст

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указ №17/2024 о территориях России, на которых исторически проживали украинцы. В документе глава государства заявил, что Москва должна придерживаться международных обязательств в отношении украинцев, проживающих на исторически украинских территориях, в частности: разрешить свободное использование украинского языка, предоставить доступ к украинским СМИ и право на мирное собрание.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, в Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации", – говорится в указе.

В связи с этим Зеленский поручил Кабмину вместе с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, ученых и общественностью разработать и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях.

Сделать это нужно с учетом фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных Россией против украинцев, проживающих на исторически украинских территориях. Речь идет о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях.

Указ подчеркивает необходимость соблюдения страной-агрессором международных обязательств по обеспечению украинцам на территории России прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание и т.п.

Указ вступает в силу со дня опубликования.