Зеленский подписал закон о господдержке "Артека" и "Молодой гвардии"

Господдержка не даст лагерям "Артек" и "Молодая гвардия" обанкротиться из-за коронавирусного карантина, объясняют в Офисе президента Зеленского

Детские центры Артек (с момента оккупации Крыма находится в Буковеле) и Молодая гвардия (Одесса) получат государственную поддержку на период коронавирусного карантина. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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В законе указано, что государство выкупит 90% путевок в лагеря, остальные 10% центры реализуют самостоятельно.

Также государство на период карантина выделит деньги на содержание объектов лагерей, несколько хозяйственных процессов, оплату труда персонала, налогов, коммунальных услуг, услуг связи и других обязательных платежей.

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Отмечается, что с начала карантина и до сегодняшнего дня государство, несмотря на договоры, не закупило у этих лагерей путевки на 57,8 млн гривень, так как смены были отменены.

Господдержка же позволит не допустить банкротства Артека и Молодой гвардии, а также защитить трудовые права 1080 членов персонала, объясняют в ОП.

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Марк Сировой

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