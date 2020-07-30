С 1 августа Украину поделят на четыре карантинные зоны, Киев может оказаться в числе регионов, где возобновят более жесткие ограничения

Киев окажется на границе между желтой и оранжевой карантинными зонами после их введения с 1 августа. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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С 1 августа начинает действовать разделение страны на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, - в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Зоны будут утверждены завтра на заседании центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Самые слабые карантинные ограничения будут действовать в зеленой зоне, самые сильные - в красной.

По словам Рубана, Киев окажется на границе между желтой и оранжевой зонами. В случае попадания города в оранжевую зону, в нем будет запрещена деятельность заведений по размещению (хостелов, турбаз и т.п.), кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений и ресторанов в ночное время, плановые госпитализации, работа спортзалов, фитнесс-центров, заведений культуры.

В Киеве зафиксирован самый высокий в Украине уровень суточной заболеваемости COVID-19, он связан со вспышкой коронавируса в общежитии КПИ.

За прошедшие сутки зарегистрирована рекордная заболеваемость коронавирусом в Украине - 1197 новых случаев.

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Денис Юдин

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