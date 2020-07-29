Коронавирус в Киевском политехе: число заболевших выросло больше чем в два раза

Всего в общежитии Института спецсвязи - 133 заболевших COVID-19 курсанта

Число заболевших COVID-19 курсантов Института спецсвязи и защиты информации Киевского политехнического института увеличилось на 81, всего коронавирусом заразились 133 курсанта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

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По словам и.о. директора Киевского лабораторного центра МОЗ Сергея Чумака, вчера были сделаны 107 тестов у лиц, которые контактировали с ранее заболевшими, сегодня появились результаты. 10 курсантов госпитализированы, остальные лечатся в общежитии под наблюдением врачей.

Всего в общежитии института проживают 152 курсанта.

26 июля стало известно о вспышке коронавируса в общежитии Киевского политеха, заболело 52 человека.

За прошедшие сутки в Киеве выявлено 132 заболевших COVID-19.

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Денис Юдин

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