Коронавирусный антирекорд. В Киеве 199 заболевших за сутки: карта по районам

Больше всего заболевших в столице выявили в Соломенском (95), Деснянском (28), Днепровском, Оболонском и Голосеевском (по 14) районах

За прошедшие сутки в Киеве выявили 199 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 67 случаев больше, чем было днем ранее, сообщает мэр города Виталий Кличко.

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За прошедшие сутки заболели 59 женщин, 135 мужчин, две девочки и три мальчика. Госпитализированы 19 человек.

Кличко объяснил, что такое количество заболевших связано со вспышкой в общежитии Киевского политеха, где вчера зафиксировали 81 случай заболеваний.

Больше всего заболевших выявили в Соломенском (95), Деснянском (28), Днепровском, Оболонском и Голосеевском (по 14) районах.

Вчера выросло число областей , в которых нельзя ослаблять карантин из-за несоответствия критериям Минздрава.

Вчера во Всемирной организации здравоохранения заявили , что причиной вспышек заболеваемости в Европе могут быть молодые люди, часть из которых не соблюдают эпидрежим.

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Владислав Сердюк

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