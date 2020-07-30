Коронавирусный антирекорд. В Киеве 199 заболевших за сутки: карта по районам
Больше всего заболевших в столице выявили в Соломенском (95), Деснянском (28), Днепровском, Оболонском и Голосеевском (по 14) районах
За прошедшие сутки в Киеве выявили 199 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 67 случаев больше, чем было днем ранее, сообщает мэр города Виталий Кличко.
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За прошедшие сутки заболели 59 женщин, 135 мужчин, две девочки и три мальчика. Госпитализированы 19 человек.
Кличко объяснил, что такое количество заболевших связано со вспышкой в общежитии Киевского политеха, где вчера зафиксировали 81 случай заболеваний.
Больше всего заболевших выявили в Соломенском (95), Деснянском (28), Днепровском, Оболонском и Голосеевском (по 14) районах.
- Вчера выросло число областей, в которых нельзя ослаблять карантин из-за несоответствия критериям Минздрава.
- Вчера во Всемирной организации здравоохранения заявили, что причиной вспышек заболеваемости в Европе могут быть молодые люди, часть из которых не соблюдают эпидрежим.
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