UA

Коронавирус. В Украине растет число областей, не готовых к ослаблению карантина

29.07.2020, 11:29
Коронавирус. В Украине растет число областей, не готовых к ослаблению карантина - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Эпидемиологическая ситуация из-за COVID-19 ухудшилась в Одесской и Черниговской областях

Десять областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 29 июля не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Вчера не готовы к снятию ограничений были девять областей, днем ранее - шесть. За сутки эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Одесской и Черниговской областях, улучшилась во Львовской области.

Нажмите, чтобы увеличить:

Готовность областей к смягчению карантина (Инфографика - МОЗ)

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц (50%), принимающих пациентов с COVID-19, она составила 65,27%.

Высокая недельная динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей наблюдается в Черниговской и Тернопольской областях - 104,02% и 86,99%.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
карантин коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Яким має бути свідомий українець?

Яким має бути свідомий українець?
 