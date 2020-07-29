Коронавирус. В Украине растет число областей, не готовых к ослаблению карантина
Эпидемиологическая ситуация из-за COVID-19 ухудшилась в Одесской и Черниговской областях
Десять областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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На 29 июля не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.
Вчера не готовы к снятию ограничений были девять областей, днем ранее - шесть. За сутки эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Одесской и Черниговской областях, улучшилась во Львовской области.
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В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц (50%), принимающих пациентов с COVID-19, она составила 65,27%.
Высокая недельная динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей наблюдается в Черниговской и Тернопольской областях - 104,02% и 86,99%.
- За прошедшие сутки в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1022 человек.
- Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.
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