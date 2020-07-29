Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 1000 новых заболевших - динамика

Вчера в стране зафиксировали 1022 новых больных COVID-19. Это на 103 заболевших больше, чем позавчера (919)

За прошедшие сутки, 28 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1022 человек (сутками ранее - 919), из них 59 детей. Это видно по статистике от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизни 21 пациента (днем ранее – 13), выздоровевшими объявлены 650 (днем ранее - 622). 230 человек госпитализированы.

Всего в стране зарегистрировано 67 597 заболевших COVID-19, из них 1 650 умерли, а 37 394 выздоровели.

27 июля в стране было сделано тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 12 655). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано (днем ранее – 13 471). Суммарно – тестов (днем ранее – 26 126).

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Владислав Сердюк

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