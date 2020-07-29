Коронавирус. В Киеве и двух областях выявили больше всего заболевших за сутки
За время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 67 597 пациентов с COVID-19. Больше всего заболевших выявили в Киеве и Львовской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (132 случая), Львовской (149) и Ивано-Франковской (118) областях. Не регистрировали новых заразившихся в Кировоградской области, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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Львовская область является единственной, где зафиксировали более 9000 заболевших. Среди лидеров по заболеваемости – Киев (7932 случаев), Черновицкая (5837), Ровенская (5751) и Закарпатская (5008) области.
Меньше всего заразившихся зафиксировали в Луганской (122) и Херсонской (224) областях.
Динамика эпидемии коронавируса в Украине по регионам:
Львовская область - 9248 заболевших (149 за сутки);
Киев - 7932 (132);
Ровенская - 5837 (53);
Черновицкая - 5751 (59);
Закарпатская - 5008 (68);
Ивано-Франковская - 4342 (118);
Волынская - 3694 (46);
Киевская - 3629 (39);
Харьковская - 3556 (78);
Одесская - 3104 (73);
Тернопольская - 2852 (30);
Винницкая - 2660 (33);
Житомирская - 1764 (20);
Днепропетровская - 1364 (30);
Хмельницкая - 1086 (17);
Черкасская - 910 (4);
Донецкая - 861 (9);
Запорожская - 767 (14);
Черниговская - 745 (19);
Кировоградская - 697 (0);
Николаевская - 563 (1);
Сумская - 467 (13);
Полтавская - 414 (13);
Херсонская - 224 (3);
Луганская - 122(1).
В статистику не входят данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
За сутки в Украине зафиксировали 1022 заболевших. За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 67 597 человек, из них 1650 умерли, 37 394 выздоровели.
- 26 июля в Минздраве заявили, что каждый четвертый тест на коронавирус может давать ошибочный результат.
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