Коронавирус. В Киеве и двух областях выявили больше всего заболевших за сутки

За время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 67 597 пациентов с COVID-19. Больше всего заболевших выявили в Киеве и Львовской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (132 случая), Львовской (149) и Ивано-Франковской (118) областях. Не регистрировали новых заразившихся в Кировоградской области, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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Львовская область является единственной, где зафиксировали более 9000 заболевших. Среди лидеров по заболеваемости – Киев (7932 случаев), Черновицкая (5837), Ровенская (5751) и Закарпатская (5008) области.

Меньше всего заразившихся зафиксировали в Луганской (122) и Херсонской (224) областях.

Динамика эпидемии коронавируса в Украине по регионам:

Львовская область - 9248 заболевших (149 за сутки);

Киев - 7932 (132);

Ровенская - 5837 (53);

Черновицкая - 5751 (59);

Закарпатская - 5008 (68);

Ивано-Франковская - 4342 (118);

Волынская - 3694 (46);

Киевская - 3629 (39);

Харьковская - 3556 (78);

Одесская - 3104 (73);

Тернопольская - 2852 (30);

Винницкая - 2660 (33);

Житомирская - 1764 (20);

Днепропетровская - 1364 (30);

Хмельницкая - 1086 (17);

Черкасская - 910 (4);

Донецкая - 861 (9);

Запорожская - 767 (14);

Черниговская - 745 (19);

Кировоградская - 697 (0);

Николаевская - 563 (1);

Сумская - 467 (13);

Полтавская - 414 (13);

Херсонская - 224 (3);

Луганская - 122(1).

В статистику не входят данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

За сутки в Украине зафиксировали 1022 заболевших. За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 67 597 человек, из них 1650 умерли, 37 394 выздоровели.

26 июля в Минздраве заявили , что каждый четвертый тест на коронавирус может давать ошибочный результат.

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Марк Сировой

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