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Зеленский подписал закон о медиа. Он необходим для членства Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 19:22
Зеленский подписал закон о медиа. Он необходим для членства Украины в ЕС - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о медиа. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

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Принятие этого законопроекта было одним из обязательств Украины как страны-кандидата в Евросоюз.

Перед голосованием за законопроект в целом в текст были внесены две существенные поправки:

- урегулирован статус телеканала Рада (канал становится государственным и обязан транслировать заседания парламента, а в период военного положения и ограничения прямых трансляций воспроизводит записи пленарных заседаний),

– исключены нормы, касающиеся избирательного законодательства.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ЕС закон медиа
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