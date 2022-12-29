Зеленский подписал закон о медиа. Он необходим для членства Украины в ЕС
29.12.2022, 19:22
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба Офиса президента)
Президент Владимир Зеленский подписал закон о медиа. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.
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Принятие этого законопроекта было одним из обязательств Украины как страны-кандидата в Евросоюз.
Перед голосованием за законопроект в целом в текст были внесены две существенные поправки:
- урегулирован статус телеканала Рада (канал становится государственным и обязан транслировать заседания парламента, а в период военного положения и ограничения прямых трансляций воспроизводит записи пленарных заседаний),
– исключены нормы, касающиеся избирательного законодательства.
- Первая редакция законопроекта 2693 была подана в Верховную Раду в декабре 2019 года. LIGA.net писала о "10 удивительных пунктах" в этом законопроекте.
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