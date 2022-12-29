Зеленский подписал закон о медиа. Он необходим для членства Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон о медиа. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

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Принятие этого законопроекта было одним из обязательств Украины как страны-кандидата в Евросоюз.

Перед голосованием за законопроект в целом в текст были внесены две существенные поправки:

- урегулирован статус телеканала Рада (канал становится государственным и обязан транслировать заседания парламента, а в период военного положения и ограничения прямых трансляций воспроизводит записи пленарных заседаний),

– исключены нормы, касающиеся избирательного законодательства.

Вадим Ребрина

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