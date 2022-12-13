Верховная Рада приняла в целом закон о медиа – нардеп
Верховная Рада приняла Закона о медиа (законопроект 2693-д) в целом. Об этом сообщил в Telegram депутат фракции Голос Ярослав Железняк.
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За законопроект проголосовали 299 депутатов.
Сколько голосов "за" дала каждая фракция/группа:
- Слуга народа – 195
– Европейская Солидарность – 18
– Батьківщина – 9
– За жизнь и мир – 15
– За майбутне – 11
– Голос – 14
– Довіра – 15
– Відновлення України – 12
– внефракционные -10.
По данным Железняка, в законопроект были внесены две существенных поправки:
- урегулирован статус телеканала Рада (канал становится государственным и обязан транслировать заседания парламента, а в период военного положения и ограничения прямых трансляций воспроизводит записи пленарных заседаний),
- исключены нормы, имеющие отношение к избирательному законодательству.
Принятие этого законопроекта было одним из обязательств Украины как страны-кандидата в Евросоюз, напомнил Железняк.
- Первая редакция законопроекта 2693 была подана в Верховную Раду в декабре 2019 года. LIGA.net писала о "10 удивительных пунктах" в этом законопроекте.
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