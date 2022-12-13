Верховная Рада приняла в целом закон о медиа – нардеп

Верховная Рада приняла Закона о медиа (законопроект 2693-д) в целом. Об этом сообщил в Telegram депутат фракции Голос Ярослав Железняк.

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За законопроект проголосовали 299 депутатов.

Сколько голосов "за" дала каждая фракция/группа:

- Слуга народа – 195

– Европейская Солидарность – 18

– Батьківщина – 9

– За жизнь и мир – 15

– За майбутне – 11

– Голос – 14

– Довіра – 15

– Відновлення України – 12

– внефракционные -10.

По данным Железняка, в законопроект были внесены две существенных поправки:

- урегулирован статус телеканала Рада (канал становится государственным и обязан транслировать заседания парламента, а в период военного положения и ограничения прямых трансляций воспроизводит записи пленарных заседаний),

- исключены нормы, имеющие отношение к избирательному законодательству.

Принятие этого законопроекта было одним из обязательств Украины как страны-кандидата в Евросоюз, напомнил Железняк.

Сергій Бережний

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