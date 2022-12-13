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Верховная Рада приняла в целом закон о медиа – нардеп

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 18:52
Верховная Рада приняла в целом закон о медиа – нардеп - Фото
Фото - Telegram Железный нардеп

Верховная Рада приняла Закона о медиа (законопроект 2693-д) в целом. Об этом сообщил в Telegram депутат фракции Голос Ярослав Железняк.

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За законопроект проголосовали 299 депутатов.

Сколько голосов "за" дала каждая фракция/группа:

- Слуга народа – 195
– Европейская Солидарность – 18
– Батьківщина – 9
– За жизнь и мир – 15
– За майбутне – 11
– Голос – 14
– Довіра – 15
– Відновлення України – 12
– внефракционные -10.

По данным Железняка, в законопроект были внесены две существенных поправки: 

- урегулирован статус телеканала Рада (канал становится государственным и обязан транслировать заседания парламента, а в период военного положения и ограничения прямых трансляций воспроизводит записи пленарных заседаний),
- исключены нормы, имеющие отношение к избирательному законодательству.

Принятие этого законопроекта было одним из обязательств Украины как страны-кандидата в Евросоюз, напомнил Железняк.  

Сергій Бережний
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верховная рада законопроект Ярослав Железняк закон о медиа
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