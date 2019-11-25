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Зеленский подписал закон о незаконном обогащении

Зеленский подписал закон о незаконном обогащении - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
25.11.2019, 18:02

В феврале этого года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 1031, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. Вот полный текст решения.

Законопроект №1031 был внесен Зеленским в первый же день работы этой Рады - 29 августа. Президент предлагает дополнить УК статьей 368-5, которая предполагает тюремный срок от пяти до 10 лет за незаконное обогащение. Первое чтение законопроект прошел 11 сентября, второе – 31 октября.

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Владимир Зеленский закон обогащение
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