Зеленский подписал закон о незаконном обогащении

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 1031, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. Вот полный текст решения.

Законопроект №1031 был внесен Зеленским в первый же день работы этой Рады - 29 августа. Президент предлагает дополнить УК статьей 368-5, которая предполагает тюремный срок от пяти до 10 лет за незаконное обогащение. Первое чтение законопроект прошел 11 сентября, второе – 31 октября.