Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
21.06.2022, 19:49
Фото - Instagram Зеленского
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. Об этом он сообщил в Instagram.
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Зеленский опубликовал в соцсети фото подписания документа.
"Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность", – написал президент.
СПРАВКА. Стамбульская конвенция – международное соглашение Совета Европы. Она подписана 45 странами и Евросоюзом. Украина присоединилась к ней в 2011 году, но конвенция до сих пор не была ратифицирована Радой.
В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за прописанных в нем понятий "гендер" и "сексуальная ориентация". Тогда депутаты решили, что сначала нужно подготовить оговорки к конвенции, которые отвечали бы "нравственным украинским ценностям". Против ратификации неоднократно выступал Совет Церквей Украины. Там считают, что в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, подменяющей "привычное понятие биологического пола". Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.
В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за прописанных в нем понятий "гендер" и "сексуальная ориентация". Тогда депутаты решили, что сначала нужно подготовить оговорки к конвенции, которые отвечали бы "нравственным украинским ценностям". Против ратификации неоднократно выступал Совет Церквей Украины. Там считают, что в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, подменяющей "привычное понятие биологического пола". Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.
- 20 июня Верховная Рада ратифицировала подписанную еще в 2011 году Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
- "За" проголосовали 193 депутата из Слуги народа. Остальные голоса дали Платформа за жизнь и мир (15), Доверие (13), Восстановление Украины (12), Голос (10), Европейская солидарность (9), внефракционные депутаты (5) и За будущее (2). В распоряжении LIGA.net есть поименные результаты голосования.
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