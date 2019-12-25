Зеленский подписал закон о рынке электроэнергии

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о рынке электроэнергии, которые должны обеспечить надлежащий контроль над ценами в условиях недостаточной конкуренции на рынке. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Согласно закону, в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием.

Такие цены будут устанавливать после консультаций с Антимонопольным комитетом.

Также НКРЕКП получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии.

Закон также устанавливает запрет на продажу и поставки электроэнергии, импортируемой из РФ по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

В то же время Кабмин имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2233 "о внесении изменений в Закон "О рынке электрической энергии".