Зеленский подписал закон о разгрузке Антикоррупционного суда

Владимир Зеленский фото пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о начале работы Высшего антикоррупционного суда и уточнения подсудности дел ВАСУ (N1025). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Законопроект призван предотвратить перегрузку ВАСУ огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

10 сентября законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда был принят в первом чтении .

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1025 о начале работы Высшего антикоррупционного суда. 18 сентября

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