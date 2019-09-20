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Зеленский подписал закон о разгрузке Антикоррупционного суда

Зеленский подписал закон о разгрузке Антикоррупционного суда - Фото
Владимир Зеленский фото пресс-служба президента
20.09.2019, 14:38

18 сентября Рада предотвратила блокирование Антикоррупционного суда

Президент Владимир Зеленский подписал закон о начале работы Высшего антикоррупционного суда и уточнения подсудности дел ВАСУ (N1025). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. 

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Законопроект призван предотвратить перегрузку ВАСУ огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

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Владимир Зеленский антикорсуд васу
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