Зеленский поговорил с Эрдоганом: речь шла о посредничестве Турции в установлении мира

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер снова предложил посредничество в установлении мира между Украиной и Россией. Об этом сообщает канцелярия президента Турции.

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В ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой вертолета, в которой погибло руководство МВД и дети.

Эрдоган подтвердил, что "он готов внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя задачу содействия и посредничества в этом процессе".

16 января Эрдоган во второй раз с начала года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вадим Ребрина

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