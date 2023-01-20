Зеленский поговорил с Эрдоганом: речь шла о посредничестве Турции в установлении мира
20.01.2023, 17:36
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер снова предложил посредничество в установлении мира между Украиной и Россией. Об этом сообщает канцелярия президента Турции.
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В ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой вертолета, в которой погибло руководство МВД и дети.
Эрдоган подтвердил, что "он готов внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя задачу содействия и посредничества в этом процессе".
- 16 января Эрдоган во второй раз с начала года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
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