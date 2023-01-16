Эрдоган второй раз с начала года поговорил с Путиным: предлагает посредничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во второй раз с начала года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.

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Разговор касался российско-украинской войны и связанных экономических вопросов, таких как "зерновой коридор", экспорт российского аммиака и перемола российского зерна на муку в Турции с последующим экспортом в страны Африки.

Эрдоган вновь заявил о готовности Турции стать посредником на пути к долгосрочному миру между Россией и Украиной.

Предварительный телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным прошел 5 января. Тогда турецкий президент призвал Россию к одностороннему прекращению боевых действий против Украины.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 15 января рассказал, что Эрдоган должен обсудить с Путиным возможность создания гуманитарного коридора, который позволил бы Украине вытащить из рук России тысячи человек, в том числе раненых украинских военных.

По его словам, Украина рассматривает Турцию на роль покровительницы государства в рамках Женевской конвенции.

Недавно министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.

Андрій Водяний

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