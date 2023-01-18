Зеленский о падении вертолета в Броварах: Это не несчастный случай

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не считает падение вертолета с руководством МВД несчастным случаем. По его словам, это результат войны РФ против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ведущий назвал падение вертолета в Броварах "несчастным случаем", на что Зеленский ответил:

"Вы назвали это несчастным случаем. Я хотел бы сказать, что я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества – это не несчастный случай, это война. Просто война не только на поле боя. У войны есть несколько направлений: нет больше несчастных случаев, все это исход войны, абсолютно все эти шаги, все происходящее.

Ракеты, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению... То, что происходит, когда гибнут дети в садиках, школах. Кто-то может распространять информацию, что "мы целили не в гражданское население, а мы хотели именно по энергетической инфраструктуре Украины ударить, но так получилось" или еще что-то. Это просто лишние слова. Все это, каждый человек и каждая смерть – это результат войны", – сказал президент.

На вопрос, не переживает ли он о своей личной безопасности в контексте падения вертолета с руководством МВД, Зеленский ответил: "Я не переживаю. Мне нечего добавить".

Утром 18 января во время аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным ГСЧС, в общей сложности погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

На борту вертолета находилось девять человек, включая Монастырского.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета, есть три основные версии.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.