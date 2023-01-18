Зеленский о падении вертолета в Броварах: Это не несчастный случай
Президент Владимир Зеленский во время онлайн-участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не считает падение вертолета с руководством МВД несчастным случаем. По его словам, это результат войны РФ против Украины.
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Ведущий назвал падение вертолета в Броварах "несчастным случаем", на что Зеленский ответил:
"Вы назвали это несчастным случаем. Я хотел бы сказать, что я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества – это не несчастный случай, это война. Просто война не только на поле боя. У войны есть несколько направлений: нет больше несчастных случаев, все это исход войны, абсолютно все эти шаги, все происходящее.
Ракеты, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению... То, что происходит, когда гибнут дети в садиках, школах. Кто-то может распространять информацию, что "мы целили не в гражданское население, а мы хотели именно по энергетической инфраструктуре Украины ударить, но так получилось" или еще что-то. Это просто лишние слова. Все это, каждый человек и каждая смерть – это результат войны", – сказал президент.
На вопрос, не переживает ли он о своей личной безопасности в контексте падения вертолета с руководством МВД, Зеленский ответил: "Я не переживаю. Мне нечего добавить".
- Утром 18 января во время аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным ГСЧС, в общей сложности погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
- На борту вертолета находилось девять человек, включая Монастырского.
- Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета, есть три основные версии.
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