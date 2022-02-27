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Зеленский поговорил с Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 13:47
Зеленский поговорил с Лукашенко - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поговорил с диктатором Беларуси Александром Лукашенко. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Деталей разговора пока нет.

Напомним, 27 февраля утром Воздушные силы ВС Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву из Беларуси. Сегодня утром со стороны Беларуси был нанесен ракетный удар по воинской части вблизи Владимира Волынской области.

Также ZN сообщает, что силы спецназа Беларуси личным составом готовятся напасть на Украину вслед за Россией. По информации источников журналистов, воздушный десант готовится к высадке на Житомирском и Киевском направлениях.

Источники LIGA.net в Офисе президента сообщили, что Банковая также владеет этой информацией.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский александр лукашенко войска беларуси
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