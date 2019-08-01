Зеленский поговорил с премьером Индии: о чем договорились

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба президента.
Зеленский поздравил Нарендру Моди с победой на парламентских выборах и переизбранием на пост премьер-министра.
"Собеседники договорились об обмене визитами в ближайшее время, обговорили пути усиления экономических связей, расширения военно-технического сотрудничества", - сообщает пресс-служба.
Стороны отметили интерес индийской молодежи к обучению в Украине, растущий интерес к Украине индийского кинематографа и "традиционную популярность Индии среди украинцев".
Ранее сообщалось, что выборы в Индии станут самой масштабной демократической процедурой на планете.