Зеленский поговорил с премьером Индии: о чем договорились

Нарендра Моди (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский поздравил Нарендру Моди с победой на парламентских выборах и переизбранием на пост премьер-министра.

"Собеседники договорились об обмене визитами в ближайшее время, обговорили пути усиления экономических связей, расширения военно-технического сотрудничества", - сообщает пресс-служба.

Стороны отметили интерес индийской молодежи к обучению в Украине, растущий интерес к Украине индийского кинематографа и "традиционную популярность Индии среди украинцев".

Ранее сообщалось, что выборы в Индии станут самой масштабной демократической процедурой на планете.