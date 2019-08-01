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Зеленский поговорил с премьером Индии: о чем договорились

Зеленский поговорил с премьером Индии: о чем договорились - Фото
Нарендра Моди (фото - ЕРА)
01.08.2019, 18:18

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились об обмене визитами и расширении сотрудничества между странами

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский поздравил Нарендру Моди с победой на парламентских выборах и переизбранием на пост премьер-министра.

"Собеседники договорились об обмене визитами в ближайшее время, обговорили пути усиления экономических связей, расширения военно-технического сотрудничества", - сообщает пресс-служба.

Стороны отметили интерес индийской молодежи к обучению в Украине, растущий интерес к Украине индийского кинематографа и "традиционную популярность Индии среди украинцев".

Ранее сообщалось, что выборы в Индии станут самой масштабной демократической процедурой на планете.

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Владимир Зеленский нарендра моди
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