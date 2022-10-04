UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский поговорил с премьером Индии о важности усиления партнерства на фоне агрессии РФ

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 19:10
Зеленский поговорил с премьером Индии о важности усиления партнерства на фоне агрессии РФ - Фото
Наренда Моди (фото – ЕРА)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время разговора глава государства отметил важность усиления украинско-индийского партнерства на фоне российской агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Также было обсуждено проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Президент отметил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, ничтожны и не изменяют реальности.

Зеленский подчеркнул, что в таких условиях Украина не будет вести никаких переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, и отметил, что "наше государство всегда было привержено мирному урегулированию путем диалога".

"Однако Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я наметил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", – добавил президент.

Он поблагодарил Моди за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Индии, а также отметил важность недавнего заявления лидера Индии о том, что сейчас не время для войны.

Отдельно Зеленский и Моди обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности. Президент Украины подчеркнул, что Украина готова и дальше выступать гарантом продовольственной безопасности мира. В связи с этим важна поддержка со стороны всего международного сообщества, в частности Индии, дальнейшей реализации зерновой инициативы.

Собеседники уделили должное внимание проблематике ядерной безопасности.

"Ядерный шантаж со стороны России, в частности, относительно Запорожской АЭС, представляет угрозу не только Украине, но и всему миру", – сказал Зеленский.

Также президент Украины и премьер Индии обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

Зеленский возобновил приглашение Моди посетить Украину с визитом.

  • Недавно издание Politico сообщило, что официальные лица США считают, что один из самых эффективных способов изменить мнение Путина о возможности применения ядерного оружия против Украины, – убедить главу КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди повлиять на него .
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Владимир Зеленский нарендра моди
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 