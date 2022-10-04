Зеленский поговорил с премьером Индии о важности усиления партнерства на фоне агрессии РФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время разговора глава государства отметил важность усиления украинско-индийского партнерства на фоне российской агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Также было обсуждено проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Президент отметил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, ничтожны и не изменяют реальности.

Зеленский подчеркнул, что в таких условиях Украина не будет вести никаких переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, и отметил, что "наше государство всегда было привержено мирному урегулированию путем диалога".

"Однако Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я наметил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", – добавил президент.

Он поблагодарил Моди за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Индии, а также отметил важность недавнего заявления лидера Индии о том, что сейчас не время для войны.

Отдельно Зеленский и Моди обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности. Президент Украины подчеркнул, что Украина готова и дальше выступать гарантом продовольственной безопасности мира. В связи с этим важна поддержка со стороны всего международного сообщества, в частности Индии, дальнейшей реализации зерновой инициативы.

Собеседники уделили должное внимание проблематике ядерной безопасности.

"Ядерный шантаж со стороны России, в частности, относительно Запорожской АЭС, представляет угрозу не только Украине, но и всему миру", – сказал Зеленский.

Также президент Украины и премьер Индии обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

Зеленский возобновил приглашение Моди посетить Украину с визитом.

Недавно издание Politico сообщило, что официальные лица США считают, что один из самых эффективных способов изменить мнение Путина о возможности применения ядерного оружия против Украины, – убедить главу КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди повлиять на него .

Вадим Ребрина

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