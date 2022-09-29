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США пытаются убедить Индию и Китай остановить Путина от ядерного удара – Politico

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 11:48
США пытаются убедить Индию и Китай остановить Путина от ядерного удара – Politico - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Официальные лица США считают, что один из самых эффективных способов изменить мнение российского диктатора Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия против Украины — это убедить главу КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди повлиять на него. Об этом пишет Politico.

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США и их союзники надеются сплотить международное сообщество, чтобы послать Путину четкий сигнал: использование ядерного оружия вызовет негативную реакцию даже со стороны друзей России.

В частности, внутри и за пределами администрации американского президента Джо Байдена раздаются призывы заручиться поддержкой Китая и Индии, двух крупных держав, имеющих тесные связи с Москвой, для усиления давления на Путина.

"Они могли бы сообщить Путину, насколько катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия", — сказал американский чиновник, занимающийся политикой нераспространения.

"Они должны это сделать. Я надеюсь, что они это сделают", — добавил чиновник, который попросил не называть его имени.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что американские дипломаты оказывают давление как на региональных друзей, так и на врагов России, чтобы заставить Путина не идти по ядерному пути. Уже проведен ряд переговоров со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Но официальные лица США считают, что один из самых многообещающих способов изменить мнение Путина — это опереться на Си Цзиньпина и Нарендру Моди, которые, по мнению нынешних и бывших официальных лиц, имеют значительное влияние на Путина.

Китай публично не критиковал РФ и продолжил военное сотрудничество с Москвой после февральского вторжения в Украину. Однако, во время недавней встречи Си Цзиньпина и Путина в Узбекистане последний заявил, что понимает "вопросы и обеспокоенность по этому поводу (по поводу возможности применения Россией ядерного оружия. – ред.)".

Моди на встрече в Узбекистане публично выразил недовольство насчет действий Путина в Украине, пишет издание. А на прошлой неделе министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил об обеспокоенности ситуацией в Украине, подчеркнув угрозу применения ядерного оружия.

  • 25 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно.
  • Fanancial Times сообщила, что в столицах западных стран разрабатывают планы на случай, если Путин предпримет шаги для реализации своих угроз ядерных ударов по Украине.
Вадим Ребрина
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