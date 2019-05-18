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18.05.2019, 18:31

Видео. Зеленский - Раде: Я обещаю сделать вам неудобно

Видео. Зеленский - Раде: Я обещаю сделать вам неудобно - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Избранный президент считает, что "Верховная Рада создала и сделала неудобства нам", назначив инаугурацию на 20 мая

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Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что "создаст неудобства" Верховной Раде за то, что депутаты назначили его инаугурацию на рабочий день, 20 мая, а не на выходной 19 мая. Об этом Зеленский сказал в своем новом видеообращении, опубликованном в его Facebook.

Он убежден, что проведение инаугурации в понедельник, 20 мая, создаст "проблемы и транспортные заторы для киевлян", так как часть города будет перекрыта.

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"Но Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться", - сказал Зеленский.

"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им", - сказал Зеленский.

19 и 20 мая в Киеве в связи с инаугурацией Зеленского ограничат движение транспорта.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, киев, инаугурация
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