Зеленский поручил Кабмину сделать зарплату военных в два раза больше минимальной

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Кабмин должен обеспечить с 2023 года минимальный размер зарплаты для военнослужащих ВСУ (кроме срочной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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"Согласно документу, Кабинет министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года", – сказано в сообщении.

Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств, сообщили в ОП.

В сентябре 2021-го Офис омбудсмена сообщил, что военные ВСУ массово жалуются уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой на задержки боевых выплат и денег на оздоровление.

В Минобороны заявили, что средства, необходимые для проведения в полном объеме дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, не были учтены при принятии госбюджета на 2021-й год. В Раду как неотложный подали законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете.

19 октября Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет, которые предусматривают увеличение расходов на 39,6 млрд грн.

Вадим Ребрина

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