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Задолженность перед военными. Деньги не учли в госбюджете, вопрос решается – Минобороны

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17.09.2021, 22:11
Задолженность перед военными. Деньги не учли в госбюджете, вопрос решается – Минобороны - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Решение о выделении средств на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил может быть принято в ближайшее время. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр, передает пресс-служба Минобороны.

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Сообщение министерства появилось после информации Офиса омбудсмена о том, что МОУ задолжало военнослужащим почти 1,5 млрд грн выплат на оздоровление и приостановило "боевые выплаты" военным, проходящим службу на Донбассе.

По словам Маляр, Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, не были учтены при принятии госбюджета на 2021-й год.

Как заявила замминистра, сейчас в Верховную Раду как неотложный подали законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете на 2021 по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов.

"Этим законопроектом предусмотрены расходы в том числе и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении МОУ.

По информации Маляр, голосование состоится в ближайшее время, и уже в октябре Минобороны получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме.

  • Ранее сегодня офис омбудсмена сообщил, что военные ВСУ и члены их семей массово жалуются уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой на задержки боевых выплат и денег на оздоровление. По информации Офиса омбудсмена, на текущий момент задолженность Минобороны обязательных выплат военнослужащим составляет 1 465 800 000 грн.
Наталия Медведева
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ВСУ выплаты минобороны задолженность
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