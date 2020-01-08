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Зеленский анонсировал проверку всего гражданского флота Украины

Зеленский анонсировал проверку всего гражданского флота Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
08.01.2020, 10:42

Президент поручил генпрокурору открыть уголовное дело по крушению к Иране

Президент Владимир Зеленский сообщил, что "дал поручение" генпрокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения украинского лайнера Boeing 737-800NG около Тегерана. Сообщение главы государства опубликовано у него в Facebook.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны быть отработаны все возможные версии", - пишет он.

По словам Зеленского, независимо от выводов будет проведена проверка летной годности всего гражданского авиафлота Украины.

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Иран авиакатастрофа самолет Boeing 737
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