Зеленский анонсировал проверку всего гражданского флота Украины

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что "дал поручение" генпрокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения украинского лайнера Boeing 737-800NG около Тегерана. Сообщение главы государства опубликовано у него в Facebook.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны быть отработаны все возможные версии", - пишет он.

По словам Зеленского, независимо от выводов будет проведена проверка летной годности всего гражданского авиафлота Украины.