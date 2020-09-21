Зеленский пояснил, почему не собирается уходить в отставку из-за ошибки в декларации
21.09.2020, 14:38
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент заявил, что обещания покинуть пост взяты из контекста разговора о сознательных коррупционных преступлениях
Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается уходить в отставку из-за несвоевременного декларирования дохода от облигаций, так как считает это ошибкой без корыстного умысла. Об этом сообщается в ответе главы государства на петицию о его отставке.
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Он отметил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, а последствия ошибки в его декларации не принесли никакого ущерба обществу и государству.
По его словам, обещания покинуть пост взяты из контекста разговора о сознательных коррупционных преступлениях.
Зеленский отметил, что не отрекается от слов, данных во время своей предвыборной кампании.
- В июле 2020 года экс-народный депутат и политтехнолог Виктор Уколов зарегестрировал петицию об отставке Зеленского. Сейчас под ней подписались более 30 000 человек.
- В марте 2019 Зеленский в эфире программы Право на владу заявлял, что "если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам".
- 7 июля 2020 года президент публично проинформировал Национальное агенство по вопросам предотвращения корупции в нарушении им законодательства. Зеленский не предоставил информацию о существенных изменениях в его имущественном состоянии.
- Ему вручили два протокола об административном нарушении.
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