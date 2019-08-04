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"Праздник мужественных". Зеленский поздравил с Днем Воздушных сил

"Праздник мужественных". Зеленский поздравил с Днем Воздушных сил - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.08.2019, 11:30

Президент выразил уверенность, что благодаря мастерству военных этого мощного вида Вооруженных сил небо над Украиной всегда будет мирным

Президент Владимир Зеленский на официальном сайте поздравил военных с Днем Воздушных сил.

"Это праздник мужественных людей", - отметил он.

Зеленский поблагодарил личный состав за самоотверженную службу и мужество и почтил память героев, которые погибли, защищая свободу и независимость Украины.

"Уверен, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих этого мощного вида Вооруженных сил небо над Украиной всегда будет мирным, а наш народ - надежно защищенным", – отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила учения над Черным морем. Это были летно-тактические учения для отработки различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС. В ходе учений использовались вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26.

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Владимир Зеленский ВСУ армия ввс
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