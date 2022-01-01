Зеленский поздравлял с Новым годом 20 минут, а Порошенко показывал себя на "своих" каналах

Поздравительная речь президента Владимира Зеленского в новогоднюю ночь длилась более 20 минут. Тем временем 5-й канал и Прямой перед боем курантов вместо традиционного поздравления главы государства показывали обращение пятого президента Петра Порошенко.

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Речь Зеленского была достаточно продолжительной – более 21 минуты. Он говорил об украинских медиках, учителях, спортсменах, военнослужащих, о Крымской платформе, победах украинцев на Олимпийских и Паралимпийских играх, о Евро-2020. Также Зеленский затронул тему коронавируса и выразил сожаление, что не все пока хотят вакцинироваться.

Своей главной целью президент назвал прекращение войны на Донбассе.

Прямой и 5-й канал (их владельцами раньше был сам Порошенко, а теперь – близкие к нему народные депутаты, медиаменеджеры, журналисты и общественные деятели) перед боем курантов вместо речи Зеленского запустили поздравление лидера Евросолидарности.

Прямой сначала показал речь Порошенко, затем был бой курантов, а потом – речь Зеленского. 5-й канал сначала показал обращение Зеленского, а с 23:56 – поздравление Порошенко, после которого был бой курантов. Также поздравление Порошенко показывал канал Еспресо (77,5% принадлежат Ивану Жевагу, сыну бизнесмена Константина Жеваго, еще 22,5% – Ларисе Княжицкой, жене депутата Евросолидарности Николая Княжицкого), но уже после полуночи.

Опрос Группы Рейтинг на середину декабря: Зеленский – 24,2%, Порошенко – 13,7%, Тимошенко – 9,6%, Бойко – 9,2%.

24 декабря Центр Разумкова сообщал: почти 70% украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок.

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Оксана Житнюк

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