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Зеленский поздравлял с Новым годом 20 минут, а Порошенко показывал себя на "своих" каналах

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2022, 10:16
Зеленский поздравлял с Новым годом 20 минут, а Порошенко показывал себя на
Поздравления Зеленского и Порошенко (Скриншоты с видео, коллаж - LIGA.net)

Поздравительная речь президента Владимира Зеленского в новогоднюю ночь длилась более 20 минут. Тем временем 5-й канал и Прямой перед боем курантов вместо традиционного поздравления главы государства показывали обращение пятого президента Петра Порошенко.

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Речь Зеленского была достаточно продолжительной – более 21 минуты. Он говорил об украинских медиках, учителях, спортсменах, военнослужащих, о Крымской платформе, победах украинцев на Олимпийских и Паралимпийских играх, о Евро-2020. Также Зеленский затронул тему коронавируса и выразил сожаление, что не все пока хотят вакцинироваться.

Своей главной целью президент назвал прекращение войны на Донбассе.

Прямой и 5-й канал (их владельцами раньше был сам Порошенко, а теперь – близкие к нему народные депутаты, медиаменеджеры, журналисты и общественные деятели) перед боем курантов вместо речи Зеленского запустили поздравление лидера Евросолидарности.

Прямой сначала показал речь Порошенко, затем был бой курантов, а потом – речь Зеленского. 5-й канал сначала показал обращение Зеленского, а с 23:56 – поздравление Порошенко, после которого был бой курантов. Также поздравление Порошенко показывал канал Еспресо (77,5% принадлежат Ивану Жевагу, сыну бизнесмена Константина Жеваго, еще 22,5% – Ларисе Княжицкой, жене депутата Евросолидарности Николая Княжицкого), но уже после полуночи.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Петр Порошенко поздравление новый год
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