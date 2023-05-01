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Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до конца августа

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 21:09
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до конца августа - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 суток. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента.

Сегодня, 1 мая, Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации еще на три месяца (текущие сроки завершаются 20 мая).

В настоящее время документы направлены на рассмотрение комитета.

Это будет уже седьмое голосование украинского парламента с начала полномасштабного вторжения за продление военного положения.

  • В прошлом случае Рада продлевал срок действия военного положения и общей мобилизации 7 февраля – еще на 90 дней.

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Оксана Житнюк
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