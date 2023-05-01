Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до конца августа

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 суток. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня, 1 мая, Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации еще на три месяца (текущие сроки завершаются 20 мая).

В настоящее время документы направлены на рассмотрение комитета.

Это будет уже седьмое голосование украинского парламента с начала полномасштабного вторжения за продление военного положения.

В прошлом случае Рада продлевал срок действия военного положения и общей мобилизации 7 февраля – еще на 90 дней.

Читайте также: "Русские ИПСО". В ВСУ и Минобороны опровергли фейк о центрах комплектования

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.