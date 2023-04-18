"Российские ИПСО". В ВСУ и Минобороны опровергли фейк о центрах комплектования

Заместительница министра обороны Анна Маляр опровергла фейк, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не являются юридическими лицами. Об этом она сообщила в Telegram со ссылкой на Сухопутные войска.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ вышло разъяснение, почему информация о неправомерности деятельности ТЦК является фейком. В сообщении поясняется, что центры комплектования созданы и функционируют в соответствии с украинским законодательством.

Анна Маляр отметила, что фейк о ТЦК распространил адвокат, поэтому "психологически это вызывает доверие, несмотря на то, что информация не соответствует действительности". В частности, некоторые украинские СМИ распространили эту информацию без проверки.

Замминистра подчеркнула, что деятельность ТЦК и СП осуществляется в рамках правового поля.

"Они имеют все необходимые для своей работы права, являются юридическими лицами публичного права, имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства", – написала Маляр.

Она отметила, что подобный дезинформационный кейс уже был опробован россиянами ранее. Несколько лет назад оккупанты применяли такую же дезинформацию относительно других государственных институций Украины.

"А вот безосновательные упреки в их адрес [ТЦК] точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и нанести вред нашей обороноспособности", – подытожила Маляр.

4 апреля 2023 года в Минобороны предостерегли украинцев насчет ИПСО России, связанного с повестками.

14 апреля Маляр опровергла информацию о мобилизованном "отце пятерых детей".

Читайте также: "Смешной фейк". Минобороны показало придуманную россиянами "методичку по ВСУ в Бахмуте"

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.