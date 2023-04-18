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"Российские ИПСО". В ВСУ и Минобороны опровергли фейк о центрах комплектования

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 20:45
Анна Маляр (фото: пресс-служба ОП)

Заместительница министра обороны Анна Маляр опровергла фейк, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не являются юридическими лицами. Об этом она сообщила в Telegram со ссылкой на Сухопутные войска.

В официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ вышло разъяснение, почему информация о неправомерности деятельности ТЦК является фейком. В сообщении поясняется, что центры комплектования созданы и функционируют в соответствии с украинским законодательством.

Анна Маляр отметила, что фейк о ТЦК распространил адвокат, поэтому "психологически это вызывает доверие, несмотря на то, что информация не соответствует действительности". В частности, некоторые украинские СМИ распространили эту информацию без проверки.

Замминистра подчеркнула, что деятельность ТЦК и СП осуществляется в рамках правового поля.

"Они имеют все необходимые для своей работы права, являются юридическими лицами публичного права, имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства", – написала Маляр.

Она отметила, что подобный дезинформационный кейс уже был опробован россиянами ранее. Несколько лет назад оккупанты применяли такую же дезинформацию относительно других государственных институций Украины.

"А вот безосновательные упреки в их адрес [ТЦК] точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и нанести вред нашей обороноспособности", – подытожила Маляр.

Скриншот с YouTube-канала Адвокат Виктория Кравченко
  • 4 апреля 2023 года в Минобороны предостерегли украинцев насчет ИПСО России, связанного с повестками.
  • 14 апреля Маляр опровергла информацию о мобилизованном "отце пятерых детей".

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Артем Джеріпа
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