"Российские ИПСО". В ВСУ и Минобороны опровергли фейк о центрах комплектования
Заместительница министра обороны Анна Маляр опровергла фейк, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не являются юридическими лицами. Об этом она сообщила в Telegram со ссылкой на Сухопутные войска.
В официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ вышло разъяснение, почему информация о неправомерности деятельности ТЦК является фейком. В сообщении поясняется, что центры комплектования созданы и функционируют в соответствии с украинским законодательством.
Анна Маляр отметила, что фейк о ТЦК распространил адвокат, поэтому "психологически это вызывает доверие, несмотря на то, что информация не соответствует действительности". В частности, некоторые украинские СМИ распространили эту информацию без проверки.
Замминистра подчеркнула, что деятельность ТЦК и СП осуществляется в рамках правового поля.
"Они имеют все необходимые для своей работы права, являются юридическими лицами публичного права, имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства", – написала Маляр.
Она отметила, что подобный дезинформационный кейс уже был опробован россиянами ранее. Несколько лет назад оккупанты применяли такую же дезинформацию относительно других государственных институций Украины.
"А вот безосновательные упреки в их адрес [ТЦК] точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и нанести вред нашей обороноспособности", – подытожила Маляр.
- 4 апреля 2023 года в Минобороны предостерегли украинцев насчет ИПСО России, связанного с повестками.
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