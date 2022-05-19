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Зеленский предложил упростить поступление в вузы для всех оккупированных территорий

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 23:29
Зеленский предложил упростить поступление в вузы для всех оккупированных территорий - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что поступающие со всех временно оккупированных территорий Украины должны иметь возможность поступать в украинские вузы по упрощенной схеме. Об этом он сказал в ходе онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских заведений высшего образования, сообщает пресс-служба президента.

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Глава государства напомнил, что в 2020 году был введен упрощенный механизм поступления в украинские вузы для выпускников с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Такие же возможности, по словам Зеленского, должны быть у абитуриентов с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Он сказал, что даст поручение создать перечень временно оккупированных территорий.

Также Зеленский поставил задачу министру образования Сергею Шкарлету разработать механизм решения вопроса с оплатой по контрактам для студентов с территорий, оказавшихся под оккупацией.

"На сегодняшний день Херсонскую область мы признаем временно оккупированной территорией. Поэтому мне непонятно, почему студент из Херсона должен платить деньги", – отметил Зеленский.

Глава государства предложил разработать такое решение, которое поможет снять эту проблему для студентов из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и Донбасса.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский образование вуз
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