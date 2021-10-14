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Зеленский прибыл на Донбасс – поедет на передовую и в Мариуполь

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 18:05
Зеленский прибыл на Донбасс – поедет на передовую и в Мариуполь - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает Офис президента.

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Зеленский поедет на передовые позиции украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.

Президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Зеленский также ознакомится с объектами, которые строят в рамках национальной программы Велике будівництво.

Зеленский прибыл на Донбасс – поедет на передовую и в Мариуполь
  • Сегодня в Украине празднуют День защитников и защитниц.
  • Президент Владимир Зеленский поздравил защитников, заявив, что они каждый день делают подвиг – обороняют страну от агрессии России. Он почтил память погибших борцов за независимость Украины на Михайловской площади.

Читайте также: В центре Киева прошел марш в честь Дня защитников и защитниц – видео

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Донбасс мариуполь День защитников и защитниц
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