Зеленский прибыл на Донбасс – поедет на передовую и в Мариуполь

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает Офис президента.

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Зеленский поедет на передовые позиции украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.

Президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Зеленский также ознакомится с объектами, которые строят в рамках национальной программы Велике будівництво.

Сегодня в Украине празднуют День защитников и защитниц.

Президент Владимир Зеленский поздравил защитников, заявив, что они каждый день делают подвиг – обороняют страну от агрессии России. Он почтил память погибших борцов за независимость Украины на Михайловской площади.

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Наталия Медведева

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